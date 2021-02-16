Чешка Давидова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 16 февраля. /ТАСС/. Чешская биатлонистка Маркета Давидова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в Словении.

Она преодолела дистанцию 15 км за 42 минуты 27,7 секунды, не допустив промахов. Эта победа стала для нее первой на чемпионатах мира. Второй к финишу пришла шведка Ханна Эберг (+27,9; 1 промах), третьей - норвежка Ингрид Тандревольд (+1.04,0; 1).

Россиянка Светлана Миронова финишировала пятой (+2.05,8; 2), показав лучший результат среди российских биатлонистов на текущем чемпионате мира. Лариса Куклина заняла 14-ю позицию (+2.28,3; 1), Ульяна Кайшева стала 24-й (+3.21,8; 2), Татьяна Акимова - 29-й (+3.38,9; 2).

Согласно вступившим в силу в декабре двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), введен запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. В Поклюке российские биатлонисты выступают в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), для ее обозначения можно использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге изображен монохромный логотип СБР.

В среду состоится индивидуальная гонка у мужчин.