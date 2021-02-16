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Australian Open

Джокович заявил, что ему будет сложно в полуфинале Australian Open с Карацевым

Сербский теннисист отметил, что россиянин силен физически и хорошо двигается на корте

ТАСС, 16 февраля. Первая ракетка мира серб Новак Джокович считает, что ему придется сложно в матче полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису против россиянина Аслана Карацева. Об этом он рассказал в интервью на корте после четвертьфинала турнира.

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Во вторник Джокович обыграл представителя Германии Александра Зверева и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Карацев ранее во вторник оказался сильнее болгарина Григора Димитрова.

"Если честно, не видел игру Карацева до этого турнира, ни одного матча, - сказал Джокович. - Но видел его здесь, он демонстрирует хороший теннис. Он силен физически, хорошо двигается, мощно играет на задней линии, у него, как и всех россиян, потрясающий бэкхенд. Карацев мотивирован, победил в 1/4 финала Григора Димитрова, которому не повезло из-за травмы, но, несмотря на это, Карацев играл хорошо, он в отличной форме, мне будет сложно".

Карацев впервые играет в основной сетке турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Australian OpenДжокович, Новак
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