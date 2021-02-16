Карацев сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6) в пользу 33-летнего Джоковича, имеющего первый номер посева. 23-летний Зверев был посеян шестым. Зверев проиграл все девять матчей на турнирах серии Большого шлема против соперников из первой десятки мирового рейтинга.

В полуфинале сербский теннисист встретится с вышедшим впервые в основную сетку турниров серии Большого шлема россиянином Асланом Карацевым (114-й номер рейтинга). Встреча пройдет 18 февраля.

Джокович завоевал 81 трофей на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он в 39-й раз вышел в полуфинал турниров серии Большого шлема. Всего в его активе 17 побед, среди которых восемь - на Открытом чемпионате Австралии, три - на Открытом чемпионате США, одна - на Открытом чемпионате Франции, пять раз он выигрывал Уимблдон.

Зверев является седьмой ракеткой мира, на его счету 13 титулов АТР. В прошлом сезоне он дошел до финала Открытого чемпионата США, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович.