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Чемпионат мира по биатлону

Биатлонистка Миронова заявила, что пока не готова участвовать в сингл-миксте

Одиночная смешанная эстафета на чемпионате мира пройдет 18 февраля

БЛЕД /Словения/, 16 февраля. /ТАСС/. Лидер российской женской сборной по биатлону Светлана Миронова пока не готова выступать на важных стартах в одиночной смешанной эстафете, в том числе на чемпионате мира. Об этом она рассказала журналистам во вторник после индивидуальной гонки, в которой она стала лучшей из россиянок, заняв пятое место.

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Миронова отметила, что после фиаско в спринте ей стало проще выступать на чемпионате мира

Сингл-микст на чемпионате мира пройдет 18 февраля.

"Сингл-микст - сто процентов нет, потому что на сегодня это моя нелюбимая гонка. Я ее бегала один раз в жизни. Это очень динамичная гонка с короткой дистанцией, поэтому когда ты приходишь на рубеж, то тебя сильно колотит", - сказала Миронова.

"Мне бы хотелось подтянуть этот компонент, но это нужно делать во время летней подготовки. Будем работать, потому что я хочу быть конкурентоспособной в любой гонке", - отметила она.

Чемпионат мира продлится до 21 февраля.

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