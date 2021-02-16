Второй матч НХЛ между "Далласом" и "Нэшвиллом" перенесен из-за погодных условий

ТАСС, 16 февраля. Еще один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Далласом" и "Нэшвиллом" перенесен из-за экстремальных погодных условий в Далласе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее НХЛ перенесла матч команд, который должен был состояться в ночь на 16 февраля. Причиной переноса стали тяжелые погодные условия, которые привели к отключению электроэнергии в Далласе, из-за чего по совету мэра города Эрика Джонсона НХЛ приняла решение отложить игру на неопределенный срок.

После переговоров с офисом мэра Далласа было принято решение перенести и вторую игру "Далласа" и "Нэшвилла", которая должна была пройти в ночь на 17 февраля.

"Даллас" занимает шестую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 14 очков в 12 матчах. В начале сезона НХЛ перенесла первые четыре матча команды из-за массового заражения игроков коронавирусом. "Нэшвилл" занимает седьмое место с 12 очками в 15 играх.