Три матча клуба НБА "Сан-Антонио" перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 16 февраля. Три встречи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с участием "Сан-Антонио" перенесены из-за заражений коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

В понедельник была перенесена встреча команды с "Детройтом" после выявления у одного из баскетболистов "Сан-Антонио" коронавируса, в связи с чем несколько других игроков "Сан-Антонио", которые могли контактировать с ним, также ушли на карантин.

Теперь стало известно о четырех случаях заражения в составе команды. Перенесены матчи против "Кливленда" (18 февраля), "Нью-Йорка" (20 февраля) и "Индианы" (23 февраля).

Последней проведенной игрой "Сан-Антонио" был матч против "Шарлотт" 15 февраля. Из-за этого "Шарлотт" также пропустит две встречи - с "Чикаго" (18 февраля) и с "Денвером" (20 февраля).