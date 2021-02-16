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Футбол в России

"Ростов" арендовал у софийского ЦСКА футболиста Али Соу

Соглашение предусматривает право последующего выкупа 26-летнего гамбийского нападающего
Али Соу EPA-EFE/VASSIL DONEV
Описание
Али Соу
© EPA-EFE/VASSIL DONEV

ТАСС, 16 февраля. Футбольный клуб "Ростов" арендовал гамбийского нападающего софийского ЦСКА Али Соу. Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды.

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Арендное соглашение предусматривает право последующего выкупа 26-летнего гамбийца. По информации портала Transfermarkt, оно рассчитано до конца текущего сезона. Соу будет выступать в "Ростове" под 20-м номером.

В текущем сезоне Соу провел за ЦСКА 27 матчей, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Также он представлял итальянские "Кьево", "Пескару", "Латину", "Модену", "Прато", "Вибонезе" и албанский "Скендербеу", в составе которого стал чемпионом страны (2017/18) и лучшим бомбардиром национального первенства, отличившись 21 раз в 33 играх. За сборную Гамбии нападающий провел пять встреч, но не отметился результативными действиями.

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