"Ростов" арендовал у софийского ЦСКА футболиста Али Соу

Арендное соглашение предусматривает право последующего выкупа 26-летнего гамбийца. По информации портала Transfermarkt, оно рассчитано до конца текущего сезона. Соу будет выступать в "Ростове" под 20-м номером.

В текущем сезоне Соу провел за ЦСКА 27 матчей, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Также он представлял итальянские "Кьево", "Пескару", "Латину", "Модену", "Прато", "Вибонезе" и албанский "Скендербеу", в составе которого стал чемпионом страны (2017/18) и лучшим бомбардиром национального первенства, отличившись 21 раз в 33 играх. За сборную Гамбии нападающий провел пять встреч, но не отметился результативными действиями.