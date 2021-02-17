ПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе забил три мяча

ТАСС, 17 февраля. Французский футбольный клуб ПСЖ в гостях одержал победу над испанской "Барселоной" со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей три гола забил Килиан Мбаппе (32-я, 65-я, 85-я минуты), еще один мяч на счету Мойзе Кина (70). У проигравших отличился Лионель Месси (27, с пенальти).

Месси забивает в Лиге чемпионов каждый год, начиная с 2005-го. По продолжительности голевой серии аргентинец сравнялся с бывшим нападающим "Реала" и "Шальке" Раулем, который забивал с 1995 по 2011 год.

Мбаппе забил 111 голов за ПСЖ и вышел на третье место по этому показателю, обойдя Педро Паулету (109), больше мячей за парижскую команду забили только Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (200). Также он стал третьим игроком в истории, который забил три гола в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов после Фаустино Асприльи и Андрея Шевченко.

"Барселона" и ПСЖ провели 12-й матч друг против друга. В предыдущих 11 встречах пять раз побеждала испанская команда, трижды - французская, еще три матча завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17, тогда "Барселона" после гостевого поражения со счетом 0:4 сумела добыть путевку в следующий раунд плей-офф, на своем поле обыграв ПСЖ со счетом 6:1.

Ответный матч пройдет в Париже 10 марта.