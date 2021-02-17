Рональд Куман заявил, что у "Барселоны" мало шансов на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 17 февраля. Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман заявил, что у команды мало шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после домашнего поражения от французского ПСЖ в первом матче 1/8 финала турнира. Комментарий Кумана приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ПСЖ во вторник обыграл "Барселону" со счетом 4:1. Хет-триком в составе французской команды отметился Килиан Мбаппе.

"Я мог бы соврать, но после поражения 1:4 на своем поле шансов на выход в следующий раунд очень мало, - сказал Куман. - Этот матч наглядно показал, что нам нужно много работать для достижения своих целей, особенно в Лиге чемпионов. Результат матча показывает, как здорово действовал "ПСЖ". Соперник сыграл гораздо эффективнее нас, хотя первый тайм получился равным".

"ПСЖ показал, что на данный момент они сильнее. Мы это принимаем. Но нам надо улучшать нашу игру. Понимали, что такое может случиться, поскольку нам противостояла отличная команда. Игроки ПСЖ физически гораздо сильнее наших", - добавил главный тренер "Барселоны".

"Барселона" и ПСЖ провели 12-й матч друг против друга. В предыдущих 11 встречах пять раз побеждала испанская команда, трижды - французская, еще три матча завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17, тогда "Барселона" после гостевого поражения со счетом 0:4 сумела добыть путевку в следующий раунд плей-офф, на своем поле обыграв ПСЖ со счетом 6:1.

Ответный матч пройдет в Париже 10 марта.