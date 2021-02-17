Главный тренер ПСЖ Почеттино назвал Килиана Мбаппе одним из лучших футболистов мира

ТАСС, 17 февраля. Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны", является одним из лучших игроков в мире. Об этом заявил главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ПСЖ во вторник обыграл "Барселону" со счетом 4:1.

"Нет сомнений в том, что Килиан - один из лучших игроков в мире, несмотря на свой возраст (22 года - прим. ТАСС). Он уже сделал много потрясающих вещей, но нам не стоит витать в облаках, - сказал Почеттино. - Не будем забывать, что нас ждет ответный матч. Впереди еще 90 минут, и у "Барселоны" отличные игроки".

"В каждом матче мы стараемся найти правильный баланс между защитой и нападением, но не должны останавливаться. Надо продолжать работу, мы должны выработать наш собственный почерк. Нет ничего идеального, я доволен нашей игрой и результатом, но нам не стоит задирать нос. В воскресенье у нас большой матч с "Монако" [в чемпионате Франции], и уже сейчас мы думаем о нем", - добавил главный тренер ПСЖ.

Мбаппе забил 111 голов за ПСЖ и вышел на третье место по этому показателю, обойдя Педро Паулету (109), больше мячей за парижскую команду забили только Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (200). Также он стал третьим игроком в истории, который забил три гола в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов после Фаустино Асприльи и Андрея Шевченко.

Ответный матч пройдет в Париже 10 марта.