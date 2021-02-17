Американская теннисистка Брэди стала последней полуфиналисткой Australian Open

ТАСС, 17 февраля. Американская теннисистка Дженнифер Брэди обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Чешка Мухова обыграла первую ракетку мира Барти и вышла в полуфинал Australian Open

На эту тему

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:1 в пользу 25-летней Брэди. В полуфинале она сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой (25-й номер посева).

Брэди занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2020 году она играла в полуфинале Открытого чемпионата США. Пегуле 26 лет, она занимает 61-ю строчку мирового рейтинга. Выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии является ее высшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2008). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.