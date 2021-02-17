Тарпищев: Медведев способен выиграть Australian Open после победы над Рублевым

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву по силам выиграть Открытый чемпионат Австралии после уверенной победы в четвертьфинале над соотечественником Андреем Рублевым. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В четвертьфинальном матче Australian Open Медведев победил в трех сетах - 7:5, 6:3, 6:2.

"К Рублеву больше претензий, потому что Медведев играл в свой теннис, а Андрей - нет, - сказал Тарпищев. - Медведев оказался искуснее, а Рублев оказался не таким агрессивным. Даня каждый розыгрыш был чуть лучше и методично доводил матч до победы".

В полуфинале Медведев встретится с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и испанцем Рафаэлем Надалем.

"Медведеву по силам обыграть и Надаля, и Циципаса в полуфинале. И дальше может замахнуться на победу в турнире, но забегать вперед не будем", - добавил Тарпищев.