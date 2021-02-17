Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал Australian Open

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина, имеющего четвертый номер посева. 23-летний Рублев был посеян на турнире под седьмым номером. Медведев и Рублев провели пятый матч, во всех встречах победу одержал Медведев, не проиграв ни одного сета. С прошлогоднего Открытого чемпионата США Медведев провел 11 встреч против теннисистов из топ-10 мирового рейтинга и во всех победил. В полуфинале Медведев 19 февраля встретится с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и испанцем Рафаэлем Надалем (2).

Во вторник в полуфинал вышел россиянин Аслан Карацев, впервые выступающий в основной сетке турнира серии Большого шлема. Его соперником станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, матч пройдет 18 февраля. Впервые в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису среди мужчин в одиночном разряде сыграют два россиянина. В третий раз в истории в полуфинале турнира Большого шлема будут играть два россиянина. В 2006 году до этой стадии на Открытом чемпионате США доходили Николай Давыденко и Михаил Южный. В 2001 году до полуфинала на US Open дошли Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), после выхода в полуфинал Australian Open россиянин поднимется минимум на третье место, он завоевал девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Медведев впервые сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. В конце сезона-2020 Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, продлилась до 19 матчей.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Он повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее он выходил в четвертьфинал "Ролан Гаррос" (2020) и Открытого чемпионата США (2017, 2020). На прошлогоднем Australian Open он добрался до четвертого круга.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.