Даниил Медведев: Россия становится теннисной нацией

"Перед последним геймом у меня начались судороги. Мне нужно было хорошо подавать, три последних розыгрыша я был готов. Не мог отталкиваться левой ногой. Если бы я проиграл свой гейм, то Рублев увидел бы это", - сказал Медведев.

"Очень сложно, когда плюс 40 градусов каждый день, но нужно приспосабливаться к этому. Очень сложно даже дышать, особенно после таких длинных розыгрышей. Нелегко играть против Рублева, но мы соперники, ты выходишь на корт и должен победить. Я знаю его довольно давно, у него потрясающие удары, сегодня, наверное, один из лучших матчей в моей карьере", - добавил спортсмен.

Днем ранее в полуфинал вышел еще один россиянин, Аслан Карацев, победивший болгарина Григора Димитрова. "Я очень рад за Аслана, он является первым теннисистом, вышедшим в полуфинал в ранге дебютанта [турниров Большого шлема], ему уже 27 лет, а не 18. Если будет российский финал - это было бы здорово. Мы становимся теннисной нацией", - рассказал Медведев.

В полуфинале Медведев встретится с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и испанцем Рафаэлем Надалем (2). В другом полуфинале сыграют Карацев и серб Новак Джокович. Australian Open завершится 21 февраля.