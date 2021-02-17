Тренер "Айлендерс" считает, что Сорокин провел выдающийся матч НХЛ против "Баффало"

"Айлендерс" со счетом 3:0 обыграли "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Сорокин отразил 20 бросков по своим воротам и провел первый матч за клуб "на ноль", а также одержал первую победу в НХЛ. Он был признан первой звездой дня в лиге.

"Сорокин провел выдающийся матч, это просто невероятно. Все видели его мастерство, он совершил несколько хороших сейвов, - сказал Тротц. - Я чувствовал, что ребята действительно настроены на хороший старт, и они хорошо поработали перед своим вратарем. По ходу матча игроки "Баффало" включили ноги и начали приближаться к нам, но Илья ответил тем, что выручил команду, так что это было хорошим дополнением к работе ребятам - они помогли ему в начале, а он помог им конце".

"Айлендерс" поднялись на второе место в таблице Восточного дивизиона, набрав 19 очков в 15 матчах. Следующий матч команда из Нью-Йорка проведет 19 февраля в гостях против "Питтсбурга".