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НХЛ

Тренер "Айлендерс" считает, что Сорокин провел выдающийся матч НХЛ против "Баффало"

Российский голкипер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в победном матче
Главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц AP Photo/Kathy Willens
Описание
Главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 17 февраля. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин провел выдающийся матч против "Баффало". Такое мнение выразил главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц, которого цитирует официальный сайт лиги.

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"Айлендерс" со счетом 3:0 обыграли "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Сорокин отразил 20 бросков по своим воротам и провел первый матч за клуб "на ноль", а также одержал первую победу в НХЛ. Он был признан первой звездой дня в лиге. 

"Сорокин провел выдающийся матч, это просто невероятно. Все видели его мастерство, он совершил несколько хороших сейвов, - сказал Тротц. - Я чувствовал, что ребята действительно настроены на хороший старт, и они хорошо поработали перед своим вратарем. По ходу матча игроки "Баффало" включили ноги и начали приближаться к нам, но Илья ответил тем, что выручил команду, так что это было хорошим дополнением к работе ребятам - они помогли ему в начале, а он помог им конце".

"Айлендерс" поднялись на второе место в таблице Восточного дивизиона, набрав 19 очков в 15 матчах. Следующий матч команда из Нью-Йорка проведет 19 февраля в гостях против "Питтсбурга".

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