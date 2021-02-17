Барышева: российские конькобежцы показали выдающийся результат на чемпионате мира

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту показала выдающийся результат на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Такое мнение на пресс-конференции высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете чемпионата мира в Херенвене. По общему количеству наград россияне стали вторыми после команды Нидерландов, на счету российских конькобежцев одна золотая, три серебряные и семь бронзовых медалей.

"Для меня выступление нашей команды - выдающееся. Великое золото Ангелины Голиковой, мы 25 лет шли к золоту на дистанции 500 метров, знаково, что это случилось накануне Олимпийских игр, - отметила Барышева. - Бронза Саши Румянцева - это одна из самых дорогих медалей, с золотым отливом. Знаю, что ему пришлось пройти перед чемпионатом мира".

"Могу только поблагодарить команду, тренерский состав и персонал за те усилия, что были приложены. Это был один из самых сложных сезонов, все испытали проблемы из-за коронавируса, - отметила Барышева. - Искренне поздравляю нашу команду с этими достижениями, мы с воодушевлением идем в олимпийский год".

Олимпийские игры пройдут в Китае 4-20 февраля 2022 года.

"Вопрос с вакцинацией спортсменов пока прорабатывается, нам чуть больше повезет, чем летникам, у которых Игры будут уже сейчас. Основной вопрос - будет ли прививка оказывать влияние на функциональное состояние спортсмена, как они будут ее переносить. И как быстро мы получим такую статистику и информацию", - сказала Барышева.