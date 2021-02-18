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Лига чемпионов

Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Севильей" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Дортмундский клуб победил в первой игре противостояния со счетом 3:2
Вратарь "Севильи" Боно и нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд EPA-EFE/Julio Munoz
Описание
Вратарь "Севильи" Боно и нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд
© EPA-EFE/Julio Munoz

ТАСС, 18 февраля. Германский футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда в гостях одержал победу над испанской "Севильей" со счетом 3:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Махмуд Дауд (19-я минута) и Эрлинг Холанд (27, 43). У проигравших отличились Сусо (7) и Люк де Йонг (84).

Холанд забил 18 голов в 13 матчах Лиги чемпионов. В текущем сезоне норвежец во всех турнирах отметился 25 голами в 24 матчах за "Боруссию".

"Севилья" и "Боруссия" встречались до этого на групповом этапе Лиги Европы сезона-2010/11. Тогда "Севилья" одержала гостевую победу над своим соперником, а второй матч завершился вничью.

Ответный матч пройдет в Дортмунде 9 марта.

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