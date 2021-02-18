{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Пирло рассказал о причинах поражения "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов против "Порту"

Итальянская команда в первом матче 1/8 финала уступила со счетом 1:2
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло EPA-EFE/ESTELA SILVA
Описание
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло
© EPA-EFE/ESTELA SILVA

ТАСС, 18 февраля. Игроки итальянского футбольного клуба "Ювентус" неправильно настроились на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского "Порту". Об этом заявил главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На эту тему
"Порту" обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду "Порту" на своем поле обыграл "Ювентус" со счетом 2:1. Первый гол португальская команда забила на второй минуте матча.

"Мне кажется, мы хорошо подготовились, но настрой был неправильным, - сказал Пирло. - Когда пропускаешь на первых минутах, становится только сложнее, особенно когда играешь против такой команды, как "Порту", которая обороняется двумя компактными линиями и мало пропускает. "Порту" часто действует в таком ключе в Лиге чемпионов, но мы позволили им играть так, как они этого хотели. Нам надо было играть с мячом лучше и быстрее".

"Порту" здорово закрывал свободные зоны в центре поля, и нам следовало лучше использовать фланги, но при медленной игре с мячом это сделать непросто", - добавил главный тренер "Ювентуса".

Ответная встреча пройдет 9 марта в Турине.

Футбол в Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии и одержал 17-ю победу подряд
Встреча завершилась со счетом 3:1
Читать полностью