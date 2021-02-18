Пирло рассказал о причинах поражения "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов против "Порту"

ТАСС, 18 февраля. Игроки итальянского футбольного клуба "Ювентус" неправильно настроились на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского "Порту". Об этом заявил главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду "Порту" на своем поле обыграл "Ювентус" со счетом 2:1. Первый гол португальская команда забила на второй минуте матча.

"Мне кажется, мы хорошо подготовились, но настрой был неправильным, - сказал Пирло. - Когда пропускаешь на первых минутах, становится только сложнее, особенно когда играешь против такой команды, как "Порту", которая обороняется двумя компактными линиями и мало пропускает. "Порту" часто действует в таком ключе в Лиге чемпионов, но мы позволили им играть так, как они этого хотели. Нам надо было играть с мячом лучше и быстрее".

"Порту" здорово закрывал свободные зоны в центре поля, и нам следовало лучше использовать фланги, но при медленной игре с мячом это сделать непросто", - добавил главный тренер "Ювентуса".

Ответная встреча пройдет 9 марта в Турине.