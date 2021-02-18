Хасимото ушла с поста министра по делам Олимпиады и готовится стать главой оргкомитета Игр

"Мне предложили занять пост главы оргкомитета Игр, в связи с чем я подала премьер-министру [Ёсихидэ] Суге заявление об отставке со своего министерского поста", - заявила она в четверг журналистам.

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Японский министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото подала в отставку со своего поста перед грядущим назначением главой оргкомитета Игр.

По словам Хасимото, глава правительства поддержал ее, выразив надежду, что она на предполагаемом новом посту приложит все усилия для успешной подготовки к Играм. В то же время Хасимото подчеркнула, что до оглашения окончательного и официального решения по поводу избрания нового главы организационного комитета Игр в Токио хотела бы воздержаться от каких-либо дополнительных комментариев.

Ожидается, что в четверг пройдет заседание исполкома оргкомитета Игр, после чего состоится специальная пресс-конференция, на которой и будет официально объявлено имя нового председателя оргкомитета "Токио-2020".

По данным Японского общественного телевидения, место Хасимото на посту министра по делам Олимпийских и Паралимпийских игр займет Тамаё Марукава, которая уже занимала эту должность в правительстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

56-летняя Хасимото - конькобежка и велогонщица, участница семи Олимпиад, бронзовый призер Игр 1992 года в конькобежном спорте на дистанции 1 500 метров. В 2008-2009 годах была заместителем министра иностранных дел. С сентября 2019 года занимала пост министра по делам Олимпиады и Паралимпиады.