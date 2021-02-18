Хасимото ушла с поста министра по делам Олимпиады и готовится стать главой оргкомитета Игр

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Японский министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото подала в отставку со своего поста перед грядущим назначением главой оргкомитета Игр.
"Мне предложили занять пост главы оргкомитета Игр, в связи с чем я подала премьер-министру [Ёсихидэ] Суге заявление об отставке со своего министерского поста", - заявила она в четверг журналистам.
По словам Хасимото, глава правительства поддержал ее, выразив надежду, что она на предполагаемом новом посту приложит все усилия для успешной подготовки к Играм. В то же время Хасимото подчеркнула, что до оглашения окончательного и официального решения по поводу избрания нового главы организационного комитета Игр в Токио хотела бы воздержаться от каких-либо дополнительных комментариев.
Ожидается, что в четверг пройдет заседание исполкома оргкомитета Игр, после чего состоится специальная пресс-конференция, на которой и будет официально объявлено имя нового председателя оргкомитета "Токио-2020".
По данным Японского общественного телевидения, место Хасимото на посту министра по делам Олимпийских и Паралимпийских игр займет Тамаё Марукава, которая уже занимала эту должность в правительстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.
56-летняя Хасимото - конькобежка и велогонщица, участница семи Олимпиад, бронзовый призер Игр 1992 года в конькобежном спорте на дистанции 1 500 метров. В 2008-2009 годах была заместителем министра иностранных дел. С сентября 2019 года занимала пост министра по делам Олимпиады и Паралимпиады.