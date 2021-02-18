Глава оргкомитета "Токио-2020" намерена повысить долю его сотрудниц до 40%

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Новоизбранная глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото заявила на пресс-конференции в четверг, что намерена повысить долю работающих в нем женщин до 40%.

"В течение февраля я хочу разработать новый курс, согласно которому доля женщин [в оргкомитете] должна достигнуть 40%. Благодаря этому будут обеспечены разнообразие и гармония", - подчеркнула глава.

Хасимото заняла эту должность после того, как бывший руководитель оргкомитета Ёсиро Мори в начале февраля оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Главу оргкомитета осудили ряд политиков и спонсоров Игр, включая компанию Toyota. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

14 февраля Мори на специальной пресс-конференции объявил о своем уходе в отставку. Он в очередной раз принес извинения и подчеркнул, что не должен становиться помехой для подготовки к Олимпиаде.