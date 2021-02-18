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Олимпиада в Токио

Марукава назначена министром по делам Олимпиады и гендерного равенства Японии

Она сменила на этом посту Сэйко Хасимото, которая заняла пост председателя организационного комитета "Токио-2020"

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии назначило депутата парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тамаё Марукаву на должность министра, ответственного за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, после отставки с этого поста Сэйко Хасимото. Марукава также назначена на пост министра по вопросам гендерного равенства. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

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Ожидается, что в ближайшее время Марукава, которая занимала пост министра по делам Олимпиады в Токио с 2016 по 2017 год, примет участие в пресс-конференции, посвященной ее назначению.

Ранее эту должность покинула Хасимото, которая заняла пост председателя организационного комитета "Токио-2020" после отставки Ёсиро Мори из-за скандала с его сексисткими высказываниями.

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