Марукава назначена министром по делам Олимпиады и гендерного равенства Японии

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии назначило депутата парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тамаё Марукаву на должность министра, ответственного за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, после отставки с этого поста Сэйко Хасимото. Марукава также назначена на пост министра по вопросам гендерного равенства. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo .

Ожидается, что в ближайшее время Марукава, которая занимала пост министра по делам Олимпиады в Токио с 2016 по 2017 год, примет участие в пресс-конференции, посвященной ее назначению.

Ранее эту должность покинула Хасимото, которая заняла пост председателя организационного комитета "Токио-2020" после отставки Ёсиро Мори из-за скандала с его сексисткими высказываниями.