Жулин считает, что российские фигуристки смогут занять весь пьедестал на чемпионате мира

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки могут занять все три призовых места по итогам чемпионата мира в Стокгольме. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Тарасова считает, что фигуристкам Трусовой и Щербаковой дали отдохнуть перед ЧМ

Ожидается, что на чемпионате мира выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата Европы (2020) Александра Трусова, чемпионка Европы (2020) Алена Косторная.

"Я практически уверен на 90%, что призовая тройка будет чисто российская. Другое дело, кто поедет на чемпионат, а кто не поедет", - сказал Жулин.

Ранее сообщалось, что Щербакова и Трусова не выступят в финале Кубка России, который пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта. Этот турнир является отборочным этапом на чемпионат мира. Щербакова гарантировала себе участие в мировом первенстве как действующая чемпионка России. Трусова заняла третье место, уступив Камиле Валиевой, которая не попадает на чемпионат мира по возрасту.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.