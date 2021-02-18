Электронная система назначения судей может начать полноценную работу до конца сезона РПЛ

17 февраля Хачатурянц сообщил ТАСС о том, что РФС начнет использовать новую систему назначения судей в тестовом режиме с 20-го тура чемпионата России, игры которого запланированы на 26-28 февраля. Она была представлена РФС совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) в сентябре 2020 года. Система призвана помочь в поиске наиболее эффективного подбора судей на матчи.

"Система будет выдавать решения на основе математического алгоритма, но окончательное решение, безусловно, будет за руководителем департамента судейства РФС (Виктором Кашшаи - прим. ТАСС), - сказал Хачатурянц. - Дальше мы будем смотреть на то, насколько совпадают рекомендации системы с назначениями, анализировать и выяснять причины несовпадения, а также то, насколько действует человеческий фактор и насколько объективна система оценки. Может быть, ей будет необходима коррекция. Мы уверены, что эта оценка будет помогать руководителю департамента судейства в назначении судей".

"После возобновления чемпионата мы посмотрим, как будет работать эта система. Точно не могу сказать, когда она начнет работать в полном объеме. Мы хотим внедрить ее чем быстрее, тем лучше; может быть, к концу этого сезона. Идея - как можно быстрее выйти из тестового режима", - добавил председатель судейского комитета РФС, отметив, что выбор электронной системы в любом случае будет носить рекомендательный характер и последнее слово остается за руководителем департамента судейства.

О назначении футбольных судей

В настоящее время за назначения арбитров отвечает департамент судейства РФС, они осуществляются вручную. Рекомендательная система позволит учесть все возможные ограничения и осуществить оптимальное распределение судейских бригад по матчам с расчетом большого числа факторов.

При назначениях судей должен быть соблюден ряд ограничений: арбитр не должен работать на матчах команды из своего города, за исключением дерби, один и тот же судья не может работать на двух матчах одной команды подряд. Работа системы назначения судей основана на модификации алгоритма Гейла-Шепли. С помощью модификаций этого алгоритма в настоящее время в Нью-Йорке дети распределяются по школам.

Система будет учитывать рейтинг матчей и арбитров, для самой рейтинговой игры тура будет выбираться лучший судья, не попадающий под ограничения. Далее будет подбираться наилучший из доступных арбитров для второго по значимости матча. Рейтинг судей формируется из нескольких критериев: знание теории, физическая форма, знание английского языка, средний рейтинг и количество матчей, которые обслуживал арбитр, количество допущенных ключевых ошибок. Рейтинг матчей зависит от турнирной стадии, положения команд в таблице, популярности в СМИ, исторических взаимосвязей между командами (например, дерби).