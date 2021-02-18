"Химки" проиграли дома "Басконии" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 18 февраля. Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл на своей площадке испанской "Басконии" со счетом 67:89 в матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Самым результативным на площадке стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед, в активе которого дабл-дабл из 16 очков и 10 передач.

"Химки" потерпели 16-е поражение подряд в Евролиге и располагаются на последней, 18-й строчке в таблице чемпионата, одержав две победы в 24 матчах. "Баскония" идет 11-й с 12 победами в 25 матчах.

В следующем туре "Химки" сыграют 25 февраля на выезде с итальянским "Миланом".