Шахматный турнир Moscow Open стартует в пятницу

Кубок состоит из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляют из себя этап Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. К участию в них допускаются все квалифицированные шахматисты с рейтингом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) или Федерации шахмат России (ФШР) 1800 и выше и шахматистки с рейтингом не ниже 1700. Турниры пройдут по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В турнирах примут участия представители России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Азербайджана, Армении, Молдавиии, Непала. Первый тур турниров А и В состоится 20 февраля, последний (девятый) - 28 февраля. Турнир C пройдет среди любителей шахмат онлайн в дисциплине "блиц". Также пройдут турниры онлайн для ветеранов в возрасте от 50 до 65 лет и старше 65 лет, турнир по быстрым шахматам среди школьников, турнир по решению шахматных задач и Кубок национальной студенческой шахматной лиги по быстрым шахматам.

Moscow Open проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Москвы, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Общий гарантированный призовой фонд Кубка составляет 1,8 млн рублей.