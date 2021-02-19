Вратарь "Краснодара" Сафонов вернется в общую группу через две недели

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов вернется в общую группу игроков через две недели. До этого времени он проведет несколько домашних игр за "Краснодар-2" в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) для того, чтобы набрать форму, сообщил в ходе пресс-конференции после матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским "Динамо" главный тренер российской команды Мурад Мусаев.

В четверг "Краснодар" на своем поле уступил хорватской команде со счетом 2:3.

"Я думаю, Матвею еще две недели до общей группы, до того, как он начнет тренироваться. Так как он пропустил много времени, ему нужно будет набирать форму, решили заявить его во вторую команду, возможно, какие-то домашние игры он сыграет там для того, чтобы быстрее войти в ритм и вернуться в строй", - сказал Мусаев, отметив, что это решение не связано с новыми травмами Сафонова.

Также Мусаев рассказал, что в ходе игры с "Динамо" футболисты "Краснодара" совершали много ошибок в центре поля, которые приводили к быстрым атакам соперника. Также тренер отметил, что условия игры стали комфортными для хорватской команды. Говоря о втором тайме, тренер обратил внимание на большее количество хороших моментов во втором тайме, однако "что-то создавая, команда легко давала сопернику создавать моменты у ворот "Краснодара". Перед ответной игрой, по словам Мусаева, необходимо поменять ментальность и провести большую работу над ошибками.

Кроме того, Мусаев сообщил, что он доволен укомплектованием команды и новых приобретений во время зимнего трансферного окна пока не планируется.