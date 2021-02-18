"Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

У "Краснодара" отличились Маркус Берг (28-я минута) и Виктор Классон (69). В составе "Динамо" дубль оформил Бруно Петкович (15-я и 54-я минуты), еще один мяч забил Айяйи Атиемвен (75).

Матч из-за повреждений пропустили футболисты российского клуба Ари, Кристиан Рамирес и Матвей Сафонов. "Краснодар" попал в число участников плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе E Лиги чемпионов с английским "Челси", испанской "Севильей" и французским "Ренном". "Динамо" победило в группе К Лиги Европы, опередив австрийский "Вольфсберг", нидерландский "Фейенорд" и российский ЦСКА (загребский клуб обыграл дома российский со счетом 3:1, а на выезде команды сыграли вничью - 0:0).

В январе контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций оштрафовала "Краснодар" на €15 тыс. за несвоевременное начало декабрьской игры Лиги чемпионов против "Челси", а также дисквалифицировала главного тренера Мурада Мусаева на один матч условно с испытательным сроком в один год.

Лучшим результатом "Краснодара" в Лиге Европы является попадание в число 16 лучших команд турнира. Российская команда дважды выходила в 1/8 финала турнира (2016/17 и 2018/19). "Краснодар" является единственным российским клубом, который сумел преодолеть групповую стадию еврокубков. Из Лиги чемпионов не сумели выйти петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", из Лиги Европы - московский ЦСКА, пройти квалификацию к этому турниру не смогли московское "Динамо" и "Ростов".

Ответная встреча пройдет в Хорватии 25 февраля.

Болельщики пришли, несмотря на мороз

Болельщики "Краснодара" были настроены оптимистично перед матчем. "Считаем, что "Краснодар" должен сегодня победить, сборы прошли, я считаю, нормально. Очень жалко, что травмирован Рамирес, непонятная ситуация с Сафоновым, считаю, что можно надеяться на успех. Я думаю, что еще два раунда в Лиге Европы пройдем, дальше очень сложно, там очень сильные команды", - поделился мнением Владимир Истоминов.

Несмотря на температуру воздуха минус семь градусов и лежащий на улицах снег, а такая погода для Краснодара нестандартна, людей на трибунах было достаточно много (на матче присутствовало 9 897 зрителей). Многие взяли с собой пледы. Также в районе стадиона не было сильных пробок, так как опять же из-за погоды многие отдали предпочтение общественному транспорту.

"Поверьте, мы на самом деле рады, мы мечтали в Краснодаре, чтобы зима была снежная, мы соскучились по этому. Думаю, ребята на поле должны быть готовы к этому, они профессиональные футболисты. На трибунах не холодно, у нас подогрев сверху, подогрев поля. Мы очень рады такой зиме", - рассказал болельщик Михаил Куцев.