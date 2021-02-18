"Манчестер Юнайтед" разгромил "Реал Сосьедад" в матче Лиги Европы

ТАСС, 18 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на выезде крупно обыграл испанский "Реал Сосьедад" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Дублем отметился Бруну Фернандеш (27-я и 57-я минуты), по одному мячу забили Маркус Рэшфорд (64) и Дэниел Джеймс (90).

Это самая крупная выездная победа английской команды над испанской в истории еврокубков. До этого рекордом владел "Ньюкасл", в 2004 году со счетом 3:0 разгромивший на выезде "Мальорку".

"Манчестер Юнайтед" является победителем Лиги Европы 2017 года, высшим достижением испанского клуба в турнире является выход в четвертьфинал в сезоне-1988/89, когда он назывался Кубком УЕФА.

Ответный матч пройдет в Англии 25 февраля.

Результаты других матчей игрового дня:

"Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:1;

"Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия) - 0:2;

"Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:4;

"Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 4:2;

"Славия" (Прага, Чехия) - "Лестер" (Англия) - 0:0;

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия) - 2:2;

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия) - 4:3.