Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 19 февраля. Занимающие восьмое место Нидерланды приблизились к находящейся на седьмой строчке России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 0,4 балла.

Единственный представитель России в плей-офф еврокубков "Краснодар" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле проиграл загребскому "Динамо" (2:3). Нидерландский "Аякс" одержал гостевую победу над французским "Лиллем" (2:1), а ПСВ уступил "Олимпиакосу" (2:4). Бельгийский "Брюгге" на выезде сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1), а "Антверпен" дома уступил шотландскому "Рейнджерс" (3:4). Таким образом, нидерландцы за еврокубковую неделю набрали 0,4 балла, а бельгийцы - 0,2.

У России осталось 38,382 балла, у Нидерландов стало 37,200 балла, а у Бельгии - 36,500 балла. Португальский "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1 победил итальянский "Ювентус". "Бенфика" в 1/16 финала Лиги Европы сыграла вничью с английским "Арсеналом" (1:1), а "Брага" уступила итальянской "Роме" (0:2). Занимающая шестое место Португалия по итогам еврокубковой недели оторвалась от России на 0,6 балла.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

В нынешнем сезоне Россию в еврокубках представляли шесть клубов, московское "Динамо" и "Ростов", не прошедшие квалификацию Лиги Европы в сумме принесли в копилку России 0,166 балла. Не вышедший из группы Лиги Европы ЦСКА набрал 0,500 балла, занявшие последние места в группе Лиги чемпионов "Локомотив" и "Зенит" принесли в таблицу коэффициентов 0,833 и 1,166 балла соответственно. "Краснодар" заработал 1,667 балла. За сезон-2020/21 российские клубы суммарно набрали 4,333 балла, в активе Нидерландов 7,200 балла, Бельгии - 6,000 баллов.