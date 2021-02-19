Глава оргкомитета Олимпиады в Токио пообещала вернуть доверие к Играм

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Новый председатель организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото намерена вернуть доверие общественности к соревнованиям. Об этом она заявила в пятницу в своем приветственном слове по случаю первого дня на посту.

"Моя миссия заключается в том, чтобы Игры в Токио вызывали доверие. Я намерена приложить для этого все усилия", - сказала она. Хасимото также отметила, что в последнее время снизилась поддержка соревнований со стороны общественности, которая выражает опасения по поводу их проведения в условиях, когда ситуация с коронавирусом в мире еще не стабилизировалась.

"Я считаю, что мы должны стать одной командой для проведения успешной Олимпиады", - добавила Хасимото.

Выборы нового главы оргкомитета прошли 18 февраля после отставки занимавшего эту должность Ёсиро Мори. Он покинул свой пост после скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний. Хасимото ранее подала заявление об отставке с поста министра, ответственного за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. На ее место назначили Тамаё Марукаву, которая уже занимала эту должность в правительстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.