Мертенс и Соболенко выиграли Australian Open в парном разряде

ТАСС, 19 февраля. Бельгийка Элизе Мертенс и Арина Соболенко из Белоруссии обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катерину Синякову в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 25-летней Мертенс и 22-летней Соболенко, имеющих второй номер посева на турнире. Крейчикова и Синякова были посеяны под третьим номером.

Мертенс и Соболенко одержали вторую победу на турнирах серии Большого шлема, в 2019 году они победили на Открытом чемпионате США. Бельгийка занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, Соболенко располагается на пятом месте. Они играют в паре с 2019 года.

Крейчиковой 25 лет, Синяковой - 24, они являются победительницами двух турниров серии Большого шлема в парном разряде - Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2018). Они играют в паре с 2013 года. Крейчикова занимает седьмое место в рейтинге WTA, Синякова - восьмое.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Победительницами турнира 2020 года в парном разряде являлись венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.