{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Дворец спорта "Молот" в Перми будет выкуплен в краевую собственность

Губернатор Дмитрий Махонин заявил, что в Пермском крае появится новая универсальная спортивная арена на 10 тыс. зрителей
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ПЕРМЬ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Власти Перми рассчитывают на появление в городе новой 10-тысячной спортивной арены, при этом универсальный дворец спорта "Молот" не будет снесен, его выкупят в краевую собственность. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал ТАСС.

На эту тему
Мужская сборная России по баскетболу завоевала право участия в чемпионате Европы 2022 года

Дворец спорта "Молот" был открыт в 1966 году, он вмещает 7 тыс. зрителей. На арене играет команда баскетбольной Единой лиги ВТБ "Парма".

"Мы рассчитываем, что в Перми в скором будущем появится новая 10-тысячная арена, которая будет способна понимать и баскетбольные матчи. При этом "Молот" никуда не пропадет, он не будет сноситься, он не в таком плохом состоянии, - сказал Махонин. - Мы планируем его выкупить - финансовые средства на это есть - и привести в порядок".

Ранее сообщалось, что приобретение "Молота" в краевую собственность может обойтись в 500 млн рублей.

Губернатор рассказал о планах построить в регионе несколько ледовых площадок. "Мы будем развивать спорт в регионе, особенно хоккей и фигурное катание. Тут у нас задача ударными темпами за два года сделать четыре арены со льдом для фигурного катания и хоккея", - отметил глава региона.

В пятницу баскетбольная сборная России в Перми одержала победу над командой Северной Македонии (94:77) и вышла на чемпионат Европы. "Мы всегда были баскетбольным городом, приятно, что мы продолжаем приносить удачу нашей сборной. Мы ее всегда ждем, всегда ее матчи собирают полный зал", - прокомментировал губернатор.

Теги
Пермский крайМахонин, Дмитрий Николаевич
Футбол в России
В "Тамбове" заявили, что рассчитаются с футболистами в ближайшее время
Генеральный директор Ольга Коновалова отметила, что клубу поможет частный инвестор
Читать полностью