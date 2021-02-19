Мужская сборная России по баскетболу завоевала право участия в чемпионате Европы 2022 года

Самым результативным игроком матча стал российский центровой Джоэль Боломбой, на счету которого 19 очков. В заключительном матче отборочного турнира россияне 21 февраля сыграют в Перми с командой Эстонии.

ТАСС, 19 февраля. Российские баскетболисты обыграли команду Северной Македонии со счетом 94:77 в матче квалификационного турнира и досрочно обеспечили себе выход на чемпионат Европы 2022 года. Встреча прошла в Перми.

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Сборная России, набрав восемь очков, идет на втором месте в таблице отборочной группы В. Лидируют итальянцы (9), третье место занимает сборная Эстонии (7), замыкают таблицу северомакедонцы (4).

В финальную часть выходят по три лучшие сборные из каждой группы. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из его хозяек, путевку на турнир получат еще две команды квартета.

Сборная России 13 раз принимала участие в чемпионатах Европы. Выиграли турнир россияне однажды - в 2007 году. Один раз российские баскетболисты завоевывали серебряные медали (1993), дважды бронзовые (1997, 2011). На последнем для себя чемпионате 2017 года сборная России заняла четвертое место.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.