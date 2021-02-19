Кириленко призвал сборную России победой завершить отбор на Евробаскет

ПЕРМЬ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты, досрочно решившие задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы, не должны останавливаться на достигнутом. Как сказал ТАСС президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, спортсмены должны думать о том, как в последнем матче отборочного турнира обыграть команду Эстонии.

Мужская сборная России по баскетболу завоевала право участия в чемпионате Европы 2022 года

Российские баскетболисты в пятницу в Перми обыграли команду Северной Македонии со счетом 94:77 в матче квалификационного турнира и досрочно обеспечили себе выход на чемпионат Европы 2022 года. В заключительном матче отбора россияне 21 февраля сыграют в Перми с командой Эстонии.

"Поздравляю команду Базаревича с успехом. Я доволен тем, как сборная сыграла сегодня. Поначалу было тяжело, но как только ребята стали играть агрессивнее, то сразу начали отрываться в счете. Особенно мне понравилось, как мы цепко сыграли в защите", - заметил Кириленко.

"Теперь надо обыграть Эстонию и тогда с чистой совестью думать о Евробаскете", - добавил собеседник ТАСС.

Сборная России 13 раз принимала участие в чемпионатах Европы. Выиграли турнир россияне однажды - в 2007 году. Один раз российские баскетболисты завоевали серебряные медали (1993), дважды - бронзовые (1997, 2011). На последнем для себя чемпионате 2017 года сборная России заняла четвертое место.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.