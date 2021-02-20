Бывший массажист сборной СССР по хоккею Чекмарев умер в возрасте 65 лет

ТАСС, 20 февраля. Бывший массажист сборной СССР, ныне работавший в клубе Национальной хоккейной лиши (НХЛ) "Детройт" Сергей Чекмарев умер на 66-м году жизни. Об этом сообщил на пресс-конференции после матча чемпионата НХЛ против "Флориды" (3:7) главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
Причина смерти не уточняется.
The #RedWings are devastated to learn tonight of the passing of longtime team masseur Sergei Tchekmarev, a beloved figure around the Red Wings dressing room since 1998.— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) February 20, 2021
Head coach Jeff Blashill shared his thoughts about “Cheeka” following tonight’s game. pic.twitter.com/vVesoWZA7p
"Он был невероятным человеком, который делал так, что находиться на арене всегда было весело, - сказал Блэшилл. - Я знал его больше десяти лет, он работал здесь более 20 лет. Он был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал, одним из самых добрых, заботливых, у него был фантастический взгляд на жизнь. Мои искренние соболезнования его семье и, конечно же, многим людям, которые любили его, включая меня самого".
Чекмарев работал в "Детройте" с 1998 года, при нем команда завоевала два Кубка Стэнли (сезон-2001/02, 2007/08). Ранее на клубном уровне работал также с "Сан-Хосе", швейцарским "Лугано" и московским ЦСКА. С 1982 по 2002 год с перерывами занимал должность массажиста в сборных СССР, СНГ и России, при нем были завоеваны три золотые награды Олимпийских игр (1984, 1988, 1992) и четыре - чемпионатов мира (1983, 1986, 1989, 1990).