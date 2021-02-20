Бывший массажист сборной СССР по хоккею Чекмарев умер в возрасте 65 лет

"Он был невероятным человеком, который делал так, что находиться на арене всегда было весело, - сказал Блэшилл. - Я знал его больше десяти лет, он работал здесь более 20 лет. Он был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал, одним из самых добрых, заботливых, у него был фантастический взгляд на жизнь. Мои искренние соболезнования его семье и, конечно же, многим людям, которые любили его, включая меня самого".

Чекмарев работал в "Детройте" с 1998 года, при нем команда завоевала два Кубка Стэнли (сезон-2001/02, 2007/08). Ранее на клубном уровне работал также с "Сан-Хосе", швейцарским "Лугано" и московским ЦСКА. С 1982 по 2002 год с перерывами занимал должность массажиста в сборных СССР, СНГ и России, при нем были завоеваны три золотые награды Олимпийских игр (1984, 1988, 1992) и четыре - чемпионатов мира (1983, 1986, 1989, 1990).