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Футбол в России

"Тамбов" договорился о переходе футболистов "Рубина", "Динамо" и ЦСКА

Клуб испытывает финансовые проблемы, долги по зарплате превышают 150 млн рублей

ТАСС, 20 февраля. "Тамбов" договорился о переходах футболистов казанского "Рубина", московских "Динамо" и ЦСКА. Об этом сообщил главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом". По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.

"Будем заходить новой командой. Три-четыре игры на становление пройдет, чтобы мы были более-менее похожи на команду. Новая линия обороны, вроде бы наигранная немного линия нападения, тревожит линия обороны", - сказал Первушин.

"Договорились с казанским "Рубином", молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с "Динамо", есть с ЦСКА. Сейчас освобождаются многие игроки, если нам повезет, надо еще 2-3 опытных, нужен стержень. Хочется поиграть, а не доигрывать", - добавил специалист.

"Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый официальный матч команды в 2021 году намечен на 21 февраля. В этот день тамбовчане в Москве сыграют с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России.

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