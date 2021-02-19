"Тамбов" в деле. Испытывающий финансовые проблемы клуб доиграет сезон

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ближайшее будущее футбольного клуба "Тамбов" прояснилось - команда доиграет сезон-2020/21 как в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), так и в Бетсити - Кубке России. В пятницу об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу, затем с официальным заявлением выступил Российский футбольный союз (РФС).

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Как сообщили в службе коммуникаций организации, "Тамбов" получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов. "Также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом "Тамбов" при участии в соревнованиях", - отметили в РФС. "Тамбов" начал играть в РПЛ с сезона-2019/20, уже тогда у команды были проблемы со стадионом. Из-за несоответствия арены "Спартак" требованиям премьер-лиги команда была вынуждена играть сначала в Саранске на "Мордовия-Арене", а затем в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. На текущий момент вопрос с домашней ареной остается нерешенным. В сентябре 2020-го стало известно, что с июня игроки не получают зарплату. Назывались разные сроки решения проблемы, давались гарантии со стороны властей Тамбовской области, а многомиллионные долги копились. В конце прошлого года часть игроков основного состава отказались выходить на поле в матчах чемпионата России против "Спартака" (1:5), "Рубина" (0:1) и "Урала" (1:1) - тамбовчанам пришлось играть полурезервным составом. Игроки сначала обратились в профсоюз футболистов, а затем подали заявления в палату по разрешению споров РФС. В начале февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов", и досрочно выделит клубу деньги, которые он должен был получить в конце сезона, речь шла о 51 млн рублей. С того момента началась активная работа по спасению. Несмотря на это, 18 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявил, что команда снимется с РПЛ в пятницу, если не договорится с футболистами. Заполнить заявку В решающий для будущего "Тамбова" день руководству клуба удалось договориться с игроками, благодаря чему был снят запрет на регистрацию новых футболистов. "Договаривался спортивный директор Павел Борисович Худяков, это его вопрос. Заявления остались в палате, они никуда не делись. Единственное, ребята написали обращения об отзыве обеспечительной меры в виде запрета на регистрацию новых игроков", - пояснила ТАСС генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова, добавив, что рассчитаться с игроками клуб планирует в ближайшее время.

На эту тему В "Тамбове" заявили, что рассчитаются с футболистами в ближайшее время

Теперь может быть реализован сценарий, согласно которому некоторые клубы РПЛ отдадут "Тамбову" в бесплатную аренду несколько игроков. По состоянию на вечер 19 февраля в заявке клуба значатся 12 футболистов: вратари Сергей Рыжиков, Виталий Сычев и Никита Чагров, защитники Виталий Шахов, Никита Чичерин и Зураб Гигашвили, полузащитники Владимир Кабахидзе, Мохаммед Рабиу и Николас Лоуренс, а также нападающие Михаил Костюков, Дмитрий Меренчуков и Михаил Усанин. "Планируем взять в аренду человек пять-семь, в заявке будет около 20 человек, больше 23 мы все равно не можем заявить. Можно придумывать планы хоть на 50 игроков, но регламент есть регламент", - отметила Коновалова. Сценарий, при котором "Тамбов" доиграет сезон, стал возможен и благодаря появлению частного инвестора. Гендиректор клуба не внесла конкретики, лишь уточнила, что его помог найти спортивный директор. Несмотря на то, что первоочередные проблемы "Тамбова" решены, дальнейшее его будущее остается неясным. С нынешними инфраструктурой и финансированием клуб не сможет выступать в РПЛ, даже если сохранит место по спортивному принципу. 11 февраля Худяков в разговоре с ТАСС допустил возможность переезда команды в Саранск на постоянной основе. По его словам, обязательным условием для этого является отсутствие долгов. При этом местные власти хотят сохранить профессиональный футбол в регионе. В четверг начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов заявил изданию "Спорт-Экспресс", что в сезоне-2021/22 новый клуб из Тамбова будет играть в третьем по силе дивизионе российского футбола - Олимп - Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). "Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому "Тамбову", что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих игроков", - заявил Белоусов. Турнирное положение "Тамбова" и ближайшие матчи "Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. В чемпионате страны клубу осталось сыграть 11 матчей. Отставание от 12-го места, которое позволит команде по спортивному принципу сохранить место в РПЛ, составляет 8 очков. В 20-м туре команда из Тамбова 26 февраля должна сыграть в Саранске против "Ротора".