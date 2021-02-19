В "Тамбове" заявили, что рассчитаются с футболистами в ближайшее время

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" планирует в ближайшее время рассчитаться с долгами по зарплате перед игроками. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

Российский футбольный союз (РФС) в пятницу объявил о том, что "Тамбов" не будет сниматься с чемпионата России. В этот день состоялось заседание комиссии по лицензированию РФС. "Тамбов" получил от Российской премьер-лиги (РПЛ) сумму, достаточную для разблокировки счетов, клуб также смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки.

"Нам открыли заявку, ребята отозвали свои заявления, - сказала Коновалова. - С ними договаривался спортивный директор Павел Борисович Худяков, это его вопрос. Заявления остались в палате, они никуда не делись. Единственное, ребята написали обращения об отзыве обеспечительной меры в виде запрета на регистрацию новых игроков".

"Если все пойдет по плану, планируем рассчитаться с ними в ближайшее время", - добавила гендиректор "Тамбова".

Собеседница агентства не стала уточнять сумму, которую клубу удалось привлечь, чтобы доиграть сезон. "Давайте дождемся погашения долгов, тогда будем разговаривать. Клубу поможет частный инвестор, его помог найти Павел Борисович", - резюмировала Коновалова.

"Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Первый официальный матч команды в 2021 году намечен на 21 февраля. В этот день тамбовчане в Москве сыграют с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России.