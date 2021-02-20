Наоми Осака второй раз в карьере стала победительницей Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 23-летней Осаки, посеянной на турнире под третьим номером. Брэди имела 22-й номер посева.

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Осака занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету шесть титулов под эгидой организации. Японка является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2019 года и Открытого чемпионата США в 2018 и 2020 годах. На прошлогоднем турнире в Австралии японка завершила выступление в третьем круге, проиграв американке Кори Гауфф (4:6, 3:6).

Брэди 25 лет, она занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является победительницей одного турнира под эгидой организации. Американка показала лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее она выходила в полуфинал Открытого чемпионата США (2020). На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии Брэди не сумела пройти дальше первого круга.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Победительницей турнира 2020 года является американка София Кенин. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2008). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.