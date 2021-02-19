"Это будет большой финал". Медведев сыграет с Джоковичем в решающем матче Australian Open

В случае победы россиянин станет второй ракеткой мира. Джокович - восьмикратный и действующий победитель турнира, он ни разу не проигрывал в финале в Австралии

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Даниил Медведев со счетом 6:4, 6:2, 7:5 обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финале 25-летний россиянин встретится с восьмикратным победителем турнира, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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В полуфинале Медведев провел матч, близкий к идеальному. В пятом гейме первого сета он впервые взял подачу греческого теннисиста и уверенно довел партию до победы. Второй сет сложился для россиянина еще проще, в нем он сделал брейк уже в третьем гейме, а потом сумел развить свое преимущество. Третья партия началась по схожему сценарию, Медведев в первом же гейме взял подачу соперника и повел со счетом 2:0. Но по ходу сета греческий теннисист, посеянный на турнире под пятым номером, сумел найти свою игру и впервые в матче взял гейм на подаче россиянина. По схожему сценарию проходил четвертьфинальный матч Циципаса со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем, когда грек сумел выиграть матч, проиграв два стартовых сета. Но Медведев в концовке смог собраться и лучше провел решающие розыгрыши. При счете 5:5 российский теннисист еще раз взял подачу соперника и довел дело до победы в трех партиях. В полуфинальных встречах на стадион были допущены зрители, большая часть которых по ходу встречи поддерживала Циципаса. "Я контролировал игру, честно говоря, два сета выиграл легко, публика помогла ему прийти в себя в третьем сете. Такой же сценарий был, как в его матче против Надаля, я немного испугался, потому что это все-таки полуфинал турнира серии Большого шлема. Я понял, что мне нужно было использовать ситуацию, рискнул, должен был победить не только Стефаноса, но и зрителей", - сказал Медведев после матча. Медведев и Циципас провели между собой седьмую встречу. Россиянин одержал шестую победу.

' YouTube/Eurosport Россия'

Испытание в финале Медведев второй раз в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема, в 2019 году он уступил в решающем матче Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю. Победная серия россиянина, начавшаяся в прошлом году, составляет 20 матчей, из них в 12 он обыграл теннисистов, входящих в топ-10 мирового рейтинга. Все 20 матчей проходили на кортах с покрытием "хард", на которых проводится Australian Open.

20. In. A. Row.



✅ Anderson

✅ De Minaur

✅ Schwartzman

✅ Raonic

✅ Zverev

✅ Zverev

✅ Djokovic

✅ Schwartzman

✅ Nadal

✅ Thiem

✅ Schwartzman

✅ Nishikori

✅ Zverev

✅ Berrettini

✅ Pospisil

✅ Carballes Baena

✅ Krajinovic

✅ McDonald

✅ Rublev

✅ Tsitsipas#AusOpen pic.twitter.com/Pwm9RGvnJf — ATP Tour (@atptour) February 19, 2021

"Я видел, как он здорово играл на "Мастерсе", но то, как он играет сейчас, это просто нереально, он вышел на бешеную форму, на такую кондицию, что я даже не представляю себе, как он может проиграть Джоковичу. Только если какое-то чудо произойдет. У Джоковича хорошая выносливость, он может затягивать любого игрока в свои сети, вести один розыгрыш 20 ударов, второй - 30, и в конце концов игроки выдыхаются. Но Медведев готов не хуже, чем Джокович, и выносливость у него, может быть, даже лучше", - сказал ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. На нынешнем турнире для Медведева самой тяжелой стала встреча третьего круга с сербом Филипом Крайиновичем, которая завершилась в пяти сетах. Остальные матчи россиянин выиграл в трех. Джоковичу в третьем круге в матче с американцем Тейлором Фрицем также потребовалось сыграть пять сетов для победы. Сербский теннисист по ходу турнира прибавлял от матча к матчу и последующие встречи выиграл более уверенно.

14-я ракетка мира канадец Милош Раонич и седьмой номер рейтинга немец Александр Зверев были обыграны в четырех сетах, в полуфинале Джокович уверенно обыграл россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2). Сербский теннисист является действующим чемпионом Australian Open и восьмикратным победителем турнира. 33-летний спортсмен ни разу не проигрывал в финале соревнований. "Матч против Новака будет испытанием, играть против него очень непросто, потому что он теннисист, который не позволяет тебе выиграть столько мячей. Это будет великолепный, большой финал, я должен показать свой лучший теннис, чтобы выиграть", - отметил Медведев. "Медведев хорош, что еще скажешь. Главное, чтобы подача не пропала в финале. Если будет так же подавать, как сегодня, то очень хорошие шансы обыграть Джоковича в финале. Я уверен в этом", - сказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Победитель Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2009 года, бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко считает фаворитом финала Джоковича. "Джокович - первый в мире, и у него больше опыта финалов, но мы надеемся, что Медведев выиграет. Медведев так легко выиграл полуфинал, очевидно, он в хорошей форме, готов к финалу, не так устал, к финалу он восстановится. Хотя у Джоковича на это больше времени", - отметил Давыденко в беседе с ТАСС. Медведев может обойти Надаля Медведев в противостоянии с Джоковичем одержал три победы в семи встречах. Последний раз теннисисты встречались на Итоговом турнире АТР в прошлом году, где Медведев обыграл всех соперников и стал победителем. До этого он побеждал серба на турнирах серии "Мастерс" в Цинциннати и Монте-Карло.