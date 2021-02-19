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Australian Open

"Это будет большой финал". Медведев сыграет с Джоковичем в решающем матче Australian Open

В случае победы россиянин станет второй ракеткой мира. Джокович - восьмикратный и действующий победитель турнира, он ни разу не проигрывал в финале в Австралии
Даниил Медведев EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Даниил Медведев со счетом 6:4, 6:2, 7:5 обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финале 25-летний россиянин встретится с восьмикратным победителем турнира, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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В полуфинале Медведев провел матч, близкий к идеальному. В пятом гейме первого сета он впервые взял подачу греческого теннисиста и уверенно довел партию до победы. Второй сет сложился для россиянина еще проще, в нем он сделал брейк уже в третьем гейме, а потом сумел развить свое преимущество. Третья партия началась по схожему сценарию, Медведев в первом же гейме взял подачу соперника и повел со счетом 2:0. Но по ходу сета греческий теннисист, посеянный на турнире под пятым номером, сумел найти свою игру и впервые в матче взял гейм на подаче россиянина.

По схожему сценарию проходил четвертьфинальный матч Циципаса со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем, когда грек сумел выиграть матч, проиграв два стартовых сета. Но Медведев в концовке смог собраться и лучше провел решающие розыгрыши. При счете 5:5 российский теннисист еще раз взял подачу соперника и довел дело до победы в трех партиях.

В полуфинальных встречах на стадион были допущены зрители, большая часть которых по ходу встречи поддерживала Циципаса. "Я контролировал игру, честно говоря, два сета выиграл легко, публика помогла ему прийти в себя в третьем сете. Такой же сценарий был, как в его матче против Надаля, я немного испугался, потому что это все-таки полуфинал турнира серии Большого шлема. Я понял, что мне нужно было использовать ситуацию, рискнул, должен был победить не только Стефаноса, но и зрителей", - сказал Медведев после матча.

Медведев и Циципас провели между собой седьмую встречу. Россиянин одержал шестую победу.

' YouTube/Eurosport Россия'

Испытание в финале

Медведев второй раз в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема, в 2019 году он уступил в решающем матче Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю. Победная серия россиянина, начавшаяся в прошлом году, составляет 20 матчей, из них в 12 он обыграл теннисистов, входящих в топ-10 мирового рейтинга. Все 20 матчей проходили на кортах с покрытием "хард", на которых проводится Australian Open.

"Я видел, как он здорово играл на "Мастерсе", но то, как он играет сейчас, это просто нереально, он вышел на бешеную форму, на такую кондицию, что я даже не представляю себе, как он может проиграть Джоковичу. Только если какое-то чудо произойдет. У Джоковича хорошая выносливость, он может затягивать любого игрока в свои сети, вести один розыгрыш 20 ударов, второй - 30, и в конце концов игроки выдыхаются. Но Медведев готов не хуже, чем Джокович, и выносливость у него, может быть, даже лучше", - сказал ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

На нынешнем турнире для Медведева самой тяжелой стала встреча третьего круга с сербом Филипом Крайиновичем, которая завершилась в пяти сетах. Остальные матчи россиянин выиграл в трех. Джоковичу в третьем круге в матче с американцем Тейлором Фрицем также потребовалось сыграть пять сетов для победы. Сербский теннисист по ходу турнира прибавлял от матча к матчу и последующие встречи выиграл более уверенно.

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14-я ракетка мира канадец Милош Раонич и седьмой номер рейтинга немец Александр Зверев были обыграны в четырех сетах, в полуфинале Джокович уверенно обыграл россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2). Сербский теннисист является действующим чемпионом Australian Open и восьмикратным победителем турнира. 33-летний спортсмен ни разу не проигрывал в финале соревнований. "Матч против Новака будет испытанием, играть против него очень непросто, потому что он теннисист, который не позволяет тебе выиграть столько мячей. Это будет великолепный, большой финал, я должен показать свой лучший теннис, чтобы выиграть", - отметил Медведев.

"Медведев хорош, что еще скажешь. Главное, чтобы подача не пропала в финале. Если будет так же подавать, как сегодня, то очень хорошие шансы обыграть Джоковича в финале. Я уверен в этом", - сказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Победитель Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2009 года, бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко считает фаворитом финала Джоковича. "Джокович - первый в мире, и у него больше опыта финалов, но мы надеемся, что Медведев выиграет. Медведев так легко выиграл полуфинал, очевидно, он в хорошей форме, готов к финалу, не так устал, к финалу он восстановится. Хотя у Джоковича на это больше времени", - отметил Давыденко в беседе с ТАСС.

Медведев может обойти Надаля

Медведев в противостоянии с Джоковичем одержал три победы в семи встречах. Последний раз теннисисты встречались на Итоговом турнире АТР в прошлом году, где Медведев обыграл всех соперников и стал победителем. До этого он побеждал серба на турнирах серии "Мастерс" в Цинциннати и Монте-Карло.

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До начала Australian Open Медведев занимал четвертое место в рейтинге ATP. После выхода в полуфинал турнира россиянин поднимется минимум на третье место, обойдя австрийца Доминика Тима. Победа в турнире позволит Медведеву обойти Надаля и впервые в карьере стать второй ракеткой мира.

"При такой игре к лету будет первым в рейтинге. А если так случится, то, скорее всего, впервые в истории наш теннисист и на конец года будет лидером", - сказал Тарпищев ТАСС.

Рейтинг ATP ранее возглавляли два россиянина - Евгений Кафельников и Марат Сафин. При этом никто из них не заканчивал год в качестве первой ракетки мира. Также только Сафин (2002, 2004, 2005) и Кафельников (1996, 1999) из россиян ранее доходили до финала Australian Open и выиграли турнир по разу. Кафельникову это удалось сделать в 1999 году, Сафину - в 2005-м.

Финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдет 21 февраля, начало - 11:30 мск. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне, составляет $61 млн.

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