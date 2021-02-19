"Это будет большой финал". Медведев сыграет с Джоковичем в решающем матче Australian Open

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Даниил Медведев со счетом 6:4, 6:2, 7:5 обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финале 25-летний россиянин встретится с восьмикратным победителем турнира, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
В полуфинале Медведев провел матч, близкий к идеальному. В пятом гейме первого сета он впервые взял подачу греческого теннисиста и уверенно довел партию до победы. Второй сет сложился для россиянина еще проще, в нем он сделал брейк уже в третьем гейме, а потом сумел развить свое преимущество. Третья партия началась по схожему сценарию, Медведев в первом же гейме взял подачу соперника и повел со счетом 2:0. Но по ходу сета греческий теннисист, посеянный на турнире под пятым номером, сумел найти свою игру и впервые в матче взял гейм на подаче россиянина.
По схожему сценарию проходил четвертьфинальный матч Циципаса со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем, когда грек сумел выиграть матч, проиграв два стартовых сета. Но Медведев в концовке смог собраться и лучше провел решающие розыгрыши. При счете 5:5 российский теннисист еще раз взял подачу соперника и довел дело до победы в трех партиях.
В полуфинальных встречах на стадион были допущены зрители, большая часть которых по ходу встречи поддерживала Циципаса. "Я контролировал игру, честно говоря, два сета выиграл легко, публика помогла ему прийти в себя в третьем сете. Такой же сценарий был, как в его матче против Надаля, я немного испугался, потому что это все-таки полуфинал турнира серии Большого шлема. Я понял, что мне нужно было использовать ситуацию, рискнул, должен был победить не только Стефаноса, но и зрителей", - сказал Медведев после матча.
Медведев и Циципас провели между собой седьмую встречу. Россиянин одержал шестую победу.
Испытание в финале
Медведев второй раз в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема, в 2019 году он уступил в решающем матче Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю. Победная серия россиянина, начавшаяся в прошлом году, составляет 20 матчей, из них в 12 он обыграл теннисистов, входящих в топ-10 мирового рейтинга. Все 20 матчей проходили на кортах с покрытием "хард", на которых проводится Australian Open.
20. In. A. Row.— ATP Tour (@atptour) February 19, 2021
✅ Anderson
✅ De Minaur
✅ Schwartzman
✅ Raonic
✅ Zverev
✅ Zverev
✅ Djokovic
✅ Schwartzman
✅ Nadal
✅ Thiem
✅ Schwartzman
✅ Nishikori
✅ Zverev
✅ Berrettini
✅ Pospisil
✅ Carballes Baena
✅ Krajinovic
✅ McDonald
✅ Rublev
✅ Tsitsipas#AusOpen pic.twitter.com/Pwm9RGvnJf
"Я видел, как он здорово играл на "Мастерсе", но то, как он играет сейчас, это просто нереально, он вышел на бешеную форму, на такую кондицию, что я даже не представляю себе, как он может проиграть Джоковичу. Только если какое-то чудо произойдет. У Джоковича хорошая выносливость, он может затягивать любого игрока в свои сети, вести один розыгрыш 20 ударов, второй - 30, и в конце концов игроки выдыхаются. Но Медведев готов не хуже, чем Джокович, и выносливость у него, может быть, даже лучше", - сказал ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
На нынешнем турнире для Медведева самой тяжелой стала встреча третьего круга с сербом Филипом Крайиновичем, которая завершилась в пяти сетах. Остальные матчи россиянин выиграл в трех. Джоковичу в третьем круге в матче с американцем Тейлором Фрицем также потребовалось сыграть пять сетов для победы. Сербский теннисист по ходу турнира прибавлял от матча к матчу и последующие встречи выиграл более уверенно.
14-я ракетка мира канадец Милош Раонич и седьмой номер рейтинга немец Александр Зверев были обыграны в четырех сетах, в полуфинале Джокович уверенно обыграл россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2). Сербский теннисист является действующим чемпионом Australian Open и восьмикратным победителем турнира. 33-летний спортсмен ни разу не проигрывал в финале соревнований. "Матч против Новака будет испытанием, играть против него очень непросто, потому что он теннисист, который не позволяет тебе выиграть столько мячей. Это будет великолепный, большой финал, я должен показать свой лучший теннис, чтобы выиграть", - отметил Медведев.
"Медведев хорош, что еще скажешь. Главное, чтобы подача не пропала в финале. Если будет так же подавать, как сегодня, то очень хорошие шансы обыграть Джоковича в финале. Я уверен в этом", - сказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Победитель Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2009 года, бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко считает фаворитом финала Джоковича. "Джокович - первый в мире, и у него больше опыта финалов, но мы надеемся, что Медведев выиграет. Медведев так легко выиграл полуфинал, очевидно, он в хорошей форме, готов к финалу, не так устал, к финалу он восстановится. Хотя у Джоковича на это больше времени", - отметил Давыденко в беседе с ТАСС.
Медведев может обойти Надаля
Медведев в противостоянии с Джоковичем одержал три победы в семи встречах. Последний раз теннисисты встречались на Итоговом турнире АТР в прошлом году, где Медведев обыграл всех соперников и стал победителем. До этого он побеждал серба на турнирах серии "Мастерс" в Цинциннати и Монте-Карло.
До начала Australian Open Медведев занимал четвертое место в рейтинге ATP. После выхода в полуфинал турнира россиянин поднимется минимум на третье место, обойдя австрийца Доминика Тима. Победа в турнире позволит Медведеву обойти Надаля и впервые в карьере стать второй ракеткой мира.
"При такой игре к лету будет первым в рейтинге. А если так случится, то, скорее всего, впервые в истории наш теннисист и на конец года будет лидером", - сказал Тарпищев ТАСС.
Рейтинг ATP ранее возглавляли два россиянина - Евгений Кафельников и Марат Сафин. При этом никто из них не заканчивал год в качестве первой ракетки мира. Также только Сафин (2002, 2004, 2005) и Кафельников (1996, 1999) из россиян ранее доходили до финала Australian Open и выиграли турнир по разу. Кафельникову это удалось сделать в 1999 году, Сафину - в 2005-м.
Финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдет 21 февраля, начало - 11:30 мск. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне, составляет $61 млн.