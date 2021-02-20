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Чемпионат мира по биатлону

Международный союз биатлонистов пожелал Польховскому скорейшего выздоровления

Тренер пропустит остаток чемпионата мира в Поклюке из-за проблем со здоровьем

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) пожелал главному тренеру сборной России Валерию Польховскому скорейшего выздоровления. Об этом говорится в заявлении организации, предоставленном ТАСС.

Польховский пропустит остаток чемпионата мира в словенской Поклюке из-за проблем со здоровьем. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где провел несколько часов. В настоящий момент состояние тренера стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России.

"Мы видели тревожные новости в социальных сетях СБР и узнали о его состоянии. IBU желает Польховскому скорейшего выздоровления и благополучного возвращения домой", - сообщили в международной федерации.

Польховский в разные годы работал со сборной России. В декабре 2019 года был назначен на пост вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по организации деятельности сборных, на пост главного тренера сборной России был назначен в августе 2020 года.

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