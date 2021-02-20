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Australian Open

Осака призналась, что ждала проблем от Брэди в финале Australian Open

Японка победила со счетом 6:4, 6:3
Наоми Осака EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Наоми Осака
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 20 февраля. Японская теннисистка Наоми Осака была уверена, что американка Дженнифер Брэди доставит ей проблемы в финале Открытого чемпионата Австралии. Об этом Осака рассказала в эфире телеканала Eurosport.

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В финале Открытого чемпионата Австралии 23-летняя Осака (третий номер посева) обыграла 25-летнюю Брэди (22) со счетом 6:4, 6:3.

"Хочу поздравить Брэди, мы играли в полуфинале Открытого чемпионата США, и я говорила, что она доставит проблемы, я была права. Хочу поблагодарить свою команду, мы прошли карантин вместе, они для меня как семья, всегда со мной. Сейчас большая привилегия играть на турнирах серии Большого шлема, надеюсь вернуться в следующем году", - сказала японская теннисистка.

Осака занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японка является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2019 года. Брэди занимает 24-е место в мировом рейтинге, она выиграла один турнир под эгидой ATP.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. В воскресенье россиянин Даниил Медведев (четвертый номер посева) сыграет против серба Новака Джоковича (1). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.

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