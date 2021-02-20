Мамедов: российским фехтовальщикам не придется привыкать к логотипу ОКР на Олимпиаде

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские фехтовальщики уже привыкли к эмблеме Олимпийского комитета России (ОКР) на своей форме, поскольку она долгое время присутствовала на их костюмах во время соревнований. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Ильгар Мамедов.

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, причем будет разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). В субботу президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что на экипировке спортсменов будет только логотип ОКР, на котором "имеющие фантазию" увидят прямой референт цветов российского триколора.

"У нас эмблема ОКР раньше была на наших белых костюмах на фоне российского флага. Так что нам, в принципе, его логотип привычен - многие годы он у нас использовался. ROC на английском языке звучит вполне нормально, можно сказать, это "новая старая" аббревиатура. Я думаю, что спортсмены, которые имеют большое желание выступать на Играх, должны быть сосредоточены прежде всего на победе, а не на том, что у них на штанах или спине будет написано", - сказал Мамедов.