Действующий обладатель Кубка России "Зенит" проиграл "Арсеналу" в 1/8 финала турнира

Счет открыл полузащитник "Зенита" Далер Кузяев (19-я минута). В составе туляков отличились Кирилл Панченко (25) и Роберт Бауэр (37, с пенальти). На матч игроки петербуржцев вышли в футболках с надписью "В борьбе за жизнь мы - одна команда!", посвященных социальной кампании донорства крови.

Матч стал 200-м в составе сине-бело-голубых для нападающего Артема Дзюбы, всего за команду он забил 86 голов и отдал 57 результативных передач. Тульский клуб до этого в последний раз выигрывал в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года, тогда матч чемпионата завершился со счетом 1:0 в пользу "Арсенала".

Перед матчем на стадионе "Зенита" демонстрировалась надпись, посвященная всероссийской акции #ЗащитимВетеранов. Сейчас проходят масштабные акции в поддержку и защиту ветеранов Великой Отечественной войны. Известные актеры, режиссеры, представители бизнеса и общественных организаций, активные граждане выражают свою позицию по отношению к сохранению памяти и уважения к ветеранам.

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграли между собой по одному матчу, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. "Зенит" и другие команды, принимавшие участие в еврокубках этого сезона, вышли в эту стадию напрямую.

"Зенит" является действующим обладателем трофея. Соперник "Арсенала" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки. Финал турнира пройдет 12 мая.