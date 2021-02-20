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Футбол в России

Аджоев назвал победу "Арсенала" над "Зенитом" подарком ко Дню защитника Отечества

Тульский клуб обыграл сине-бело-голубых в матче 1/8 финала Кубка России

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Победа тульского футбольного клуба "Арсенал" над петербургским "Зенитом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России является подарком ко Дню защитника Отечества для самих игроков и болельщиков команды. Такое мнение ТАСС высказал руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

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"Арсенал" в субботу в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" обыграл "Зенит", который является действующим обладателем трофея. Встреча завершилась со счетом 2:1.

"Выиграть у "Зенита" в гостях дорогого стоит, будь то матч чемпионата или кубка, - сказал Аджоев. - Нужно отметить всех ребят, тренерский штаб, абсолютно всю команду. Победили за счет характера и хорошей организации. При этом создали больше моментов, чем соперник".

"Мало кто верил в нас перед этой игрой, но ребята не зря работали и терпели на сборах. Благодарен команде за этот матч, преподнесли отличный подарок и себе, и болельщикам ко Дню защитника Отечества", - добавил руководитель "Арсенала".

"Арсенал" стал первым четвертьфиналистом текущего розыгрыша Кубка России. Его соперник по этой стадии турнира определится по итогам жеребьевки. Финал турнира пройдет 12 мая.

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