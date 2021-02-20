"Динамо" победило "Спартак" и вышло в четвертьфинал Кубка России по футболу

Счет в матче с пенальти на 16-й минуте открыл Даниил Фомин, еще один мяч забил 18-летний воспитанник "Динамо" Константин Тюкавин (70-я минута), для которого этот гол стал первым за основную команду. На 81-й минуте футболист красно-белых Виктор Мозес был удален с поля за вторую желтую карточку. 19-летний защитник "Динамо" Александр Кутицкий вышел на замену на 82-й минуте, матч со "Спартаком" стал для него первым за основную команду бело-голубых. Полузащитник красно-белых Йоррит Хендрикс провел первый официальный матч за клуб.

До этой встречи "Динамо" не могло выиграть у "Спартака" на протяжении пяти матчей (две ничьи, три поражения). Команды в четвертый раз встретились в рамках Кубка России, бело-голубые одержали третью победу. Всего этот матч стал 201-м в истории противостояния, "Динамо" одержало 56 побед, "Спартак" - 76, еще 69 игр завершились ничейным результатом. В последний раз до этого "Динамо" обыгрывало "Спартак" на своем поле с разницей в два мяча в 1985 году (2:0).

Соперник "Динамо" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

26 февраля после зимней паузы возобновится Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ). "Динамо" в 20-м туре чемпионата страны 28 февраля на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", "Спартак" в тот же день дома примет казанский "Рубин".