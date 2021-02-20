Тедеско призвал журналистов не задавать вопросов о схеме игры "Спартака"

В субботу "Спартак" уступил "Динамо" со счетом 0:2 в матче Бетсити - Кубка России по футболу. Красно-белые большую часть встреч при Тедеско действовали по схеме с тремя центральными защитниками, а в матче с бело-голубыми играли в два центральных защитника.

"Если я бы думал, что это неправильная схема, то мы бы сегодня не играли так. Думаю, вы ждали момента для того, чтобы задать этот вопрос, но теперь позвольте задать встречный вопрос: "В чем была проблема сегодня?" Это не тот матч, после которого нужно задавать эти вопросы, вы [журналисты] меня очень разочаровали, поэтому больше, пожалуйста, не задавайте мне вопросы по игровой схеме команды. Я думал, что эти вопросы появятся чуть позже, на данный момент они преждевременны", - сказал Тедеско.

"Я думаю, что мы начали матч очень хорошо, у нас были хорошие моменты, но "Динамо" использовало первый же свой момент, и это изменило игру. В такие моменты всегда непросто, особенно когда команда молодая. Потом мы рисковали чуть больше, чем нужно, но сохраняли структуру. В первые 15 минут второго тайма мы имели преимущество и у нас были моменты, но потом мы пропустили гол со штрафного. Потом было удаление Мозеса и исход матча уже был решен", - добавил главный тренер "Спартака".

В матче не принимал участия центральный полузащитник красно-белых Алекс Крал. "Крал очень важен для нас, он играл во всех играх, это повлияло на нас. Мы можем компенсировать потерю любого игрока, но нельзя недооценивать роль Крала, особенно в матчах против таких хороших соперников. Особенно это касается обороны. Но даже несмотря на его потерю, мы играли сегодня хорошо", - подчеркнул Тедеско.