Бой Поветкина и Уайта перенесен на 27 марта

ТАСС, 20 февраля. Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен на 27 марта. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, комментарий которого приводит портал Boxing Scene.

Реванш Поветкин - Уайт должен был состояться 6 марта в Великобритании, но ограничения на перемещения в страну из-за пандемии коронавируса привели к переносу поединка на Гибралтар.

"Мы сделали все, чтобы попытаться провести [бой] 6 марта, но с новыми ограничениями на поездки это было невозможно, - сказал Хирн. - Теперь у нас есть неотразимая и уникальная обстановка для одного из боев года в супертяжелом весе".

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.