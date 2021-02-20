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Футбол в России

Футболист "Зенита" Ловрен выразил недовольство работой VAR

После игры рукой Ловрена в своей штрафной "Арсенал" забил победный гол с пенальти

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Хорватский защитник футбольного клуба "Зенит" Деян Ловрен раскритиковал работу системы видеоассистента рефери (VAR) после матча Бетсити - Кубка России с тульским "Арсеналом". Об этом он написал в Twitter.

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В субботу "Зенит" на своем поле проиграл в 1/8 финала Кубка России "Арсеналу" (1:2) и вылетел из турнира, второй гол туляки забили с пенальти, назначенного за игру рукой Ловрена. Также в субботу пенальти за аналогичное нарушение был поставлен в ворота "Спартака" в матче против "Динамо" (0:2). Оба решения вызвали споры, хоть и были приняты после обращения к системе VAR.

"Уберите VAR. Я предпочту человеческую ошибку. Скоро на поле не будет арбитров, все будет решать искусственный интеллект", - написал он.

"Зенит" является действующим обладателем Кубка России. Финал турнира пройдет 12 мая.

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