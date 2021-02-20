Вячеслав Дацик победил Дижона в первом бою после выхода из тюрьмы

Россиянин вышел на ринг заметно похудевшим - по его словам, во время подготовки к поединку он сбросил около 20 кг. Поединок проходил с переменным успехом для соперников, оба спортсмена имели удачные моменты. В четвертом раунде Дижон после серии пропущенных ударов выпал за пределы ринга. Вернувшись, камерунец не стал продолжать поединок после того, как судья отсчитал десять секунд.

Дацик впервые вышел на ринг после того, как в ноябре прошлого года освободился из колонии. В декабре 2019 года Дацик, известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, с сообщником был задержан российскими спецслужбами, когда пытался переплыть на лодке реку Нарву, по которой проходит граница России и Эстонии. За это суд приговорил его к году заключения в колонии.

Дацик ранее был неоднократно судим. Первый раз его задержали в 2007 году в ходе расследования серии разбойных нападений на салоны связи. Дацик был признан судом невменяемым и помещен в психиатрическую лечебницу в Петербурге, откуда он сбежал и уехал в Норвегию. У властей Норвегии он попросил политического убежища, однако в Осло был вновь осужден за незаконное хранение оружия и в 2011 году экстрадирован в Россию.

После передачи Дацика правоохранительным органам в России его осудили на 5 лет колонии за разбойное нападение на салон связи, которое он совершил после побега из больницы. Дацик освободился в 2016 году, после чего совершил нападение на подпольный публичный дом и был приговорен к тюремному заключению. В феврале 2019 года Дацик вышел на свободу.

44-летний Дацик ранее проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, смешанным единоборствам (ММА). После длительного перерыва возобновил спортивную карьеру в 2019 году, проиграв Артему Тарасову дисквалификацией в третьем раунде и выиграв у Андрея Кирсанова нокаутом в третьем раунде. Дижон является чемпионом Африки по кикбоксингу, Камеруна по боксу, выступал также в профессиональном ММА.